Агент Самариса: слухи про предложение «Локомотива» не являются правдой

Агент Янис Эманулидис, представляющий интересы полузащитника лиссабонской «Бенфики» Андреаса Самариса , прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны московского «Локомотива». «Слухи про предложение „Локомотива“ по Самарису не являются правдой. На данный момент к моему клиенту нет интереса ни у „Локомотива“, ни у других российских клубов», — сказал Эманулидис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым

Ранее сообщалось, что «железнодорожники» уже сделали «Бенфике» предложение о приобретении Самариса, сумма которого составила € 7 млн, и португальский клуб готов отпустить греческого футболиста.