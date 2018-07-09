Ещё
Агент Самариса: слухи про предложение «Локомотива» не являются правдой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Агент Самариса: слухи про предложение «Локомотива» не являются правдой 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: Soccer News
Агент Янис Эманулидис, представляющий интересы полузащитника лиссабонской «Бенфики» Андреаса Самариса, прокомментировал информацию об интересе к его клиенту со стороны московского «Локомотива». «Слухи про предложение „Локомотива“ по Самарису не являются правдой. На данный момент к моему клиенту нет интереса ни у „Локомотива“, ни у других российских клубов», — сказал Эманулидис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Ранее сообщалось, что «железнодорожники» уже сделали «Бенфике» предложение о приобретении Самариса, сумма которого составила € 7 млн, и португальский клуб готов отпустить греческого футболиста.
Чемпионат.com: последние новости
Защитник сборной Хорватии Домагой Вида записал видео с фразой «Слава Украин Патриарх Кирилл поздравил сборную России с выдающимся выступлением на ЧМ-2018 Букмекеры: «Селтик» победит «Алашкерт» в первой игре квалификации Лиги чемпионов
Комментарии  Ещё 11 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков прокомментировал выходку Виды50
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России15
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки13
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео771
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение