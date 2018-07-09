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Разван Рац: На ЧМ-2018 нет новых звезд, кроме одного футболиста
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Разван Рац: На ЧМ-2018 нет новых звезд, кроме одного футболиста 

Украина.ру 2 часа назад
Фото: Украина.ру
За национальную сборную Румынии Разван Рац провел 113 матче. Его клубная карьера разнообразна и насыщена, и продолжается уже 20 лет. Рац выступал в первенствах Румынии (бухарестский «Рапид»), Англии («Вест Хэм»), Испании («Райо Вальекано»), Греции (ПАОК), но самый сочный фрагмент его биографии связан с донецким «Шахтером». В команде Рината Ахметова румынский защитник провел 10 лет, сыграл 300 матчей, завоевал огромное количество трофеев, в том числе, Кубок УЕФА. В общем, очень опытный и авторитетный футбольный специалист.
Звонок издания Ukraina.ru на некоторое время оторвал Развана Раца от отдыха. Заслуженный мастер спорта Украины, кавалер украинских и румынских орденов сейчас нежится под солнцем на побережье Греции. Но и о футболе не забывает, тем более, что Чемпионат мира — 2018 года повсеместно напоминает о себе.
— Разван, в жизни каждого футбольного человека всегда бывает первый Чемпионат мира, который он помнит потом всю жизнь. У меня это, скажем, был турнир в Испании в 1982 году.
— Понятное дело, ты же старше. Для меня это, пожалуй, Чемпионат мира в Италии в 1990 году. Его сопровождала незабываемая музыка. И тогда для футбола много сделали такие ребята, как Роберто Баджо. Мы, мальчишки, смотрели за тем, как он играет, буквально, открыв рот.
— Так вот, по поводу Чемпионата мира в России уже неоднократно доводилось слышать, в том числе, например, от Лотара Маттеуса, что это лучшие в истории футбольные состязания.
— А я даже и объяснить могу, почему так.
Разван Рац  — Давай, это любопытно. Помоги Маттеусу, он ведь только похвалил, а вот аргументацию не привел.
— Футбол стал интересней, чем раньше. Множество матчей с внезапными, непредсказуемыми результатами. Раньше ведь как было? Играет, например Аргентина, ну, допустим, с Чехией или с кем-то подобного уровня. И сразу все ясно. Конечно же, Аргентина победит, а их противник может спокойно собираться домой. Теперь иначе. Теоретически маленькие футбольные страны обыгрывают сборные, у которых и рейтинг выше, и большие традиции. Игры получаются напряженные, красивые. Естественно, это дает заряд для эмоций болельщиков.
— Какие-то из увиденных матчей особо выделишь?
— Интересная была встреча бельгийцев с Бразилией. Или возьми матч Испания — Россия. Это как раз тот случай, о котором я говорил. Казалось бы, все очевидно, испанцы, по идее, должны были пройти в следующую стадию. Но теория в футболе может очень существенно отличаться от практики. И в четвертьфинала прошла Россия. Да! Теперь же вот еще сумасшедшая игра добавилась — Россия — Хорватия. Просто фантастика!
— Почему-то не сомневался, что ты назовешь этот матч. Давненько не приходилось переживать такое бурление футбольных страстей.
— Вот, скажи, когда Вида забил гол и вывел хорватов вперед, кто верил, что Россия может выправить ситуацию?
— Да уж понятно, многие приуныли.
— И тут резкая смена настроений, правильно? Марио Фернандес забивает отличный гол, сравнивает счет. Игра переходит в овертайм. Но тот же Фернандес не забивает в серии пенальти. Россия уступает Хорватии место в полуфинале. Такой матч запомнится надолго. Потому что, интересно, события быстро менялись. За это публика и любит футбол.
— Ты в этом матче за кого болел?
— Понимаешь, я ведь смотрю игры несколько иными глазами, чем просто болельщики. Я — профессионал, много лет играл в футбол и на высоком уровне. Так что, могу смотреть матчи, просто получая радость от красивого шоу, от этого великолепного спектакля. К тому же, как-то получилось, что у меня с детских лет не было в футболе идолов, любимых команд. Скажем, в свое время мне нравилось, как выступал Райан Гиггз. Но это же вовсе не значило, что я хотел быть на него похожим. В детстве многие носят футболки «Реала», «Баварии», «Ювентуса», типа, мечтают об этих командах. Меня такие мысли как-то не посещали. Я всегда болел только за ту команду, за которую играл.
Разван Рац  — А на ЧМ-2018 такой команды, понятно, нет.
— Именно. Так что, я за красивый футбол, за интригу в соревнованиях.
— Как считаешь, этот чемпионат открыл миру новых футбольных звезд?
— Как сказать… Взять, например, Мбаппе из сборной Франции. Он хорошо смотрится на чемпионате, но ведь состоялся-то этот игрок раньше. То есть, это не открытие турнира, а подтверждение, что парень стоит больших денег. Для меня на ЧМ-2018 блистает Азар из сборной Бельгии, или англичанин Харри Кейн. Но и до Чемпионата мира в России было ясно, что это большие игроки. Новых звезд нет. Вот, разве, кроме одного футболиста.
— Не томи. Имя, Разван, имя!
Джордан Пикфорд из сборной Англии. Вратарь. Вот его бы можно назвать открытием турнира. Такие сейвы совершает — просто диву даешься.
— Из участников полуфиналов, кто тебе видится наиболее реальным претендентом на золото Чемпионата мира — 2018?
— До сего момента, в лучший футбол, с моей точки зрения, играла команда Бельгии. Это было настоящее шоу. Но теперь бельгийцы попали на Францию. Лучше бы они в финале встретились, честно говоря. Но такова воля турнирной сетки. К тому же, как мы уже чуть раньше говорили, теория и практика в футболе далеко не всегда дружат. Пока на табло нули, у соперников шансы на победу — 50 на 50. А уж, кто как себя покажет, это мы скоро увидим.
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