Ещё
Источник: Черчесова с Дзюбой перед ЧМ помирил тульский губернатор Дюмин
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Источник: Черчесова с Дзюбой перед ЧМ помирил тульский губернатор Дюмин 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Специальный корреспондент газеты «Коммерсантъ» Андрей Колесников рассказал, как произошло примирение нападающего Артема Дзюбы и главного тренера сборной России Станислава Черчесова. Сообщается, что главную роль в этом сыграл губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
— Дзюбе было плохо в "Зените" из-за итальянского тренера Роберто Манчини, который не полюбил Артема. Может, он даже начал его ненавидеть. Не ставил на матчи. И тогда к нему присмотрелся тульский «Арсенал». Идея была тренера «Арсенала», но одному ему такое дело поднять было нельзя. Действовали с президентом клуба, а главное, с губернатором области Алексеем Дюминым. В конце концов договорились, только руководство «Зенита» на таком же уровне, как и Алексей Дюмин, в то есть в "Газпроме", потребовало записать в контракте, что Артем Дзюба имеет право играть против «Зенита» только за штраф 120 тысяч евро. То есть выставило, что называется, заградительную пошлину. И в конце прошлого сезона «Зенит» играл решающий для себя матч с тульским «Арсеналом». Да, он был решающим, потому что в нем решалось, будет ли «Зенит» играть в Лиге чемпионов. Ему надо было выигрывать этот матч. И вот тут на поле вышел Артем Дзюба. Да, Тульская область собралась с силами и заплатила за его участие в игре 120 тысяч евро. Завелся губернатор, чего уж говорить. И, как известно, сыграли 3:3, и последний гол на последних минутах забил Артем Дзюба. «Зенит» потерял шансы сыграть в Лиге чемпионов, а Роберто Манчини уволили из «Зенита», и проклятье Артема Дзюбы витает теперь над ним. Впрочем, в сборную Станислав Черчесов тоже Артема Дзюбу брать не хотел. И тут дело в том, что однажды неугомонный Артем Дзюба куда не надо пририсовал чьи-то характерные усы в одной из социальных сетей. И Алексей Дюмин вместе с генеральным директором команды ездил к Станиславу Черчесову мирить его с Артемом Дзюбой. И даже помирил. И вот теперь Артем Дзюба мерцающе блистал на чемпионате мира вместе со своей сборной и, не побоюсь этого слова, со Станиславом Черчесовым, — написал Колесников.
Слезы Артема Дзюбы после вылета сборной России с ЧМ-2018. Видео // Пламенная речь Дзюбы перед серией пенальти: «Парни, я горжусь вами, я люблю вас» // «Мои Воины! Моя Гордость!» Дзюба выложил селфи с каждым игроком сборной России по отдельности // Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь // ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь // Все о сборной России на чемпионате мира по футболу-2018
Спорт-Экспресс: последние новости
Станислав Черчесов: "В Сочи уже играли, знаем и стадион, и условия" Мина повторил результат великих немцев Федерация футбола Хорватии выступила с официальным заявлением по Виде
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали62
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина29
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине527
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение