Гранат и Кудряшов присоединятся к «Рубину» 15 июля

Защитники Владимир Гранат Федор Кудряшов , которые выступали в составе сборной России на чемпионате мира, присоединятся к «Рубину» 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Форвард Сердар Азмун, представлявший на турнире Иран, присоединится к команде 11 июля.

Напомним, «Рубин» проводит сборы в Австрии. Подготовка к новому сезону завершится у клуба 21 июля. Первый матч в новом розыгрыше чемпионата России команда проведет 29 июля — соперником по домашней игре будет «Краснодар».

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу — здесь