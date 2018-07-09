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Гранат и Кудряшов присоединятся к «Рубину» 15 июля
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Гранат и Кудряшов присоединятся к «Рубину» 15 июля 

Спорт-Экспресс 2 часа назад
Защитники Владимир Гранат и Федор Кудряшов, которые выступали в составе сборной России на чемпионате мира, присоединятся к «Рубину» 15 июля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу клуба. Форвард Сердар Азмун, представлявший на турнире Иран, присоединится к команде 11 июля.
Напомним, «Рубин» проводит сборы в Австрии. Подготовка к новому сезону завершится у клуба 21 июля. Первый матч в новом розыгрыше чемпионата России команда проведет 29 июля — соперником по домашней игре будет «Краснодар».
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