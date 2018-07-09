Третьяк: строительство арены к МЧМ-2023 нужно начать как можно быстрее

НОВОСИБИРСК, 9 июл — РИА Новости . Строительство ледовой арены к молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года в Новосибирске нужно начать как можно быстрее, чтобы ввести объект в эксплуатацию без спешки, сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк на совещании по подготовке к проведению турнира.

"Я хочу, чтобы этот город на самом высоком уровне принял не только этот, но и другие чемпионаты. Сейчас для нас самое главное как можно быстрее запустить все процедуры по строительству новой арены", — сказал Третьяк.

Он отметил, что к строительству нового стадиона нужно подойти планово, сделать так, чтобы его ввод в эксплуатацию не произошел в последние месяцы перед стартом чемпионата и не требовал доработок. Третьяк также подчеркнул важность современного технического оснащения арены.

"Были серьезные сложности с получением права провести чемпионат мира 2023 года в Новосибирске. Новосибирск далековато, иностранцы побаивались… Сегодня очень трудно получить соревнование в России после допинговых скандалов. Но была проведена большая работа, прежде всего ФХР и делегацией Новосибирской области, и нам оказали такое доверие", — сказал глава федерации.

Врио министра строительства Новосибирской области Иван Шмидт , в свою очередь, сообщил, что строительство ледовой арены с полным обустройством прилегающей территории и объектов инфраструктуры должно быть завершено не позднее 30 июня 2022 года. Предполагается, что проект арены будет готов к концу 2018 года, а строительные работы на земле начнутся в 2019 году.