Дворец спорта «Мегаспорт» готов принять «Суперкубок Легенд»

Уже завтра, 10 июля, во Дворце спорта «Мегаспорт» состоится торжественное открытие футбольного турнира «Суперкубок Легенд». Как сообщила представитель пресс-службы ДС Елена Кефер, к старту все готово.

В первый день будет сыграно четыре матча: сборная Китая — сборная Америки (12.00), футболисты Германии против португальцев (13.00), сборная звезд против итальянцев (14.45), а сборная России выйдет на поле в 15.45. Соперниками наших спортсменов станут французы.

Торжественная церемония открытия начнется в 14.00.

С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте турнира: http://legends.ru/.

Напомним, ДС «Мегаспорт» расположен на Ходынском бульваре, 3. (еп)