Ещё
Дворец спорта «Мегаспорт» готов принять «Суперкубок Легенд»
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

Дворец спорта «Мегаспорт» готов принять «Суперкубок Легенд» 

Управа района Хорошевский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Уже завтра, 10 июля, во Дворце спорта «Мегаспорт» состоится торжественное открытие футбольного турнира «Суперкубок Легенд». Как сообщила представитель пресс-службы ДС Елена Кефер, к старту все готово.
В первый день будет сыграно четыре матча: сборная Китая — сборная Америки (12.00), футболисты Германии против португальцев (13.00), сборная звезд против итальянцев (14.45), а сборная России выйдет на поле в 15.45. Соперниками наших спортсменов станут французы.
В состав легенд сборной России вошли: вратарь Александр Филимонов; защитники Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов и Юрий Ковтун; полузащитники Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Роман Широков, Евгений Алдонин, Андрей Каряка, Константин Головской и Егор Титов; нападающий Роман Павлюченко.
Торжественная церемония открытия начнется в 14.00.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте турнира: http://legends.ru/.
Напомним, ДС «Мегаспорт» расположен на Ходынском бульваре, 3. (еп)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
ДС «Мегаспорт» объединит болельщиков футбола Начальник ЦСКА Артем Громов побывал в Кызыльском президентском кадетском училище Во дворце спорта «Мегаспорт» заработала площадка для катания на роликах
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали66
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина30
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине528
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение