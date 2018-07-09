Дворец спорта «Мегаспорт» готов принять «Суперкубок Легенд» 

Уже завтра, 10 июля, во Дворце спорта «Мегаспорт» состоится торжественное открытие футбольного турнира «Суперкубок Легенд». Как сообщила представитель пресс-службы ДС Елена Кефер, к старту все готово.
В первый день будет сыграно четыре матча: сборная Китая — сборная Америки (12.00), футболисты Германии против португальцев (13.00), сборная звезд против итальянцев (14.45), а сборная России выйдет на поле в 15.45. Соперниками наших спортсменов станут французы.
В состав легенд сборной России вошли: вратарь Александр Филимонов; защитники Дмитрий Хлестов, Олег Корнаухов и Юрий Ковтун; полузащитники Дмитрий Аленичев, Алексей Смертин, Роман Широков, Евгений Алдонин, Андрей Каряка, Константин Головской и Егор Титов; нападающий Роман Павлюченко.
Торжественная церемония открытия начнется в 14.00.
С более подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте турнира: http://legends.ru/.
Напомним, ДС «Мегаспорт» расположен на Ходынском бульваре, 3. (еп)