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Энергетиками и экономистами хотят быть игроки «Бульдогов»
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Энергетиками и экономистами хотят быть игроки «Бульдогов» 

Вологда.рф 1 час назад
Фото: Вологда.рф
Шесть игроков баскетбольной команды «Бульдоги» подали документы в ВоГУ. Ребята из нескольких уголков Вологодчины и соседних регионов выбрали разные специальности, в том числе не связанные со спортом.
Энергетиком видит себя в будущем Николай Карелин, приехавший в Вологду из Северодвинска. Талантливый спортсмен, собирающий кубик Рубика за 16 секунд, подал документы по направлению обучения «Теплоэнергетика и теплотехника». Абитуриентом спортсмен стал вместе с другом Петром Лебедевым, который мечтает войти в состав баскетбольной команды.
Экономическое направление выбрал Даниил Палкин из Грязовца, в случае зачисления в вуз молодой человек продолжит заниматься баскетболом профессионально. Подкрепить навыки игры в баскетбол специальными знаниями решил Алексей Грушецкий, сокольчанин подал документы на факультет физкультуры.
Добавим, заявления в Вологодский госуниверситет уже подали около трех тысяч абитуриентов. До окончания приемной кампании осталось чуть больше месяца.
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