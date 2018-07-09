Энергетиками и экономистами хотят быть игроки «Бульдогов»

Шесть игроков баскетбольной команды «Бульдоги» подали документы в ВоГУ. Ребята из нескольких уголков Вологодчины и соседних регионов выбрали разные специальности, в том числе не связанные со спортом.

Энергетиком видит себя в будущем Николай Карелин, приехавший в Вологду из Северодвинска. Талантливый спортсмен, собирающий кубик Рубика за 16 секунд, подал документы по направлению обучения «Теплоэнергетика и теплотехника». Абитуриентом спортсмен стал вместе с другом Петром Лебедевым , который мечтает войти в состав баскетбольной команды.

Экономическое направление выбрал Даниил Палкин из Грязовца, в случае зачисления в вуз молодой человек продолжит заниматься баскетболом профессионально. Подкрепить навыки игры в баскетбол специальными знаниями решил Алексей Грушецкий, сокольчанин подал документы на факультет физкультуры.

Добавим, заявления в Вологодский госуниверситет уже подали около трех тысяч абитуриентов. До окончания приемной кампании осталось чуть больше месяца.