Немцы обвинили Россию в применении допинга

Немецкие СМИ обвинили сборную России в употреблении препаратов, которые действовали как допинг. Они подозревают в этом аммиак.

Специалисты уверены, что хоть данного вещества нет в списке запрещенных препаратов, но оно дает эффект не хуже допинга.

Под подозрение журналистов Bild попали несколько представителей команды Станислава Черчесова , которые вдыхали что-то из своих рук в подтрибунном помещении перед вторым таймом матча с Хорватией.

Добавим, что сборная России вылетела в четвертьфинале турнира, уступив в серии пенальти.