В штабе сборной России прокомментировали обвинения Bild в употреблении допинга

Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал опубликованный немецким изданием Bild материал, в котором журналисты обвиняют футболистов сборной России в вдыхании аммиака во время матчей чемпионата мира — 2018 и утверждают, что это сродни допингу.

«Речь идёт об обычном нашатырном спирте, который используется в мировом спорте много лет самыми разными странами. Тяжело сказать, какой фантазией нужно обладать, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг», — сказал Безуглов в интервью «Чемпионату».