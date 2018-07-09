Ещё
В штабе сборной России прокомментировали обвинения Bild в употреблении допинга
Далее:
Читайте также:
Ещё
Российских футболистов обвинили в допинге
Российских футболистов обвинили в допинге

В штабе сборной России прокомментировали обвинения Bild в употреблении допинга 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Врач сборной России Эдуард Безуглов прокомментировал опубликованный немецким изданием Bild материал, в котором журналисты обвиняют футболистов сборной России в вдыхании аммиака во время матчей чемпионата мира — 2018 и утверждают, что это сродни допингу.
«Речь идёт об обычном нашатырном спирте, который используется в мировом спорте много лет самыми разными странами. Тяжело сказать, какой фантазией нужно обладать, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг», — сказал Безуглов в интервью «Чемпионату».
Чемпионат.com: последние новости
Сборная Англии победила Швецию и вышла в полуфинал ЧМ-2018 Поклонская сравнила слова Виды и Вукоевича с объяснением протрезвевших дебоширов «Аустрия» — «Арсенал». Видеотрансляция матча
Комментарии  Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посвятившего победу над РФ Украине хорвата наказали60
«Челси» назвал сумму трансфера за Головина29
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине526
После матча с Россией хорваты обратились в больницу70
Болельщики сделали Акинфееву необычный подарок14
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:08
HNS сделал заявление по инциденту с Видой
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
«Слава Украине!»: Хорваты празднуют победу
Футбол Прочее
00:58
«Варвары» на чемпионате. Арбитров мундиаля раскритиковали
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:13
Он был слеп: Слепаков извинился перед сборной России
ЧМ по футболу 2018
00:47
Президент Хорватии «оторвалась» вместе со сборной
ЧМ по футболу 2018 Футбол
00:32
Овечкин убегал в Казани с Кубком Стэнли
Хоккей
00:08
ФИФА наказала хорватского игрока за скандал на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение