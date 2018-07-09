Подмосковная спортсменка выиграла бронзу Кубка Канады по женской борьбе

7 июля в канадском городе Гуэлф прошел международный турнир по вольной и женской борьбе — Кубок Канады. На турнире в атлетическом центре «WFMitchell» выступили 120 спортсменов. Они представляли Канаду, Россию, Китай, США, Монголию, Бенин и Алжир.

В весовой категории до 72 килограммов представительница Московской области Галина Булатова , тренирующаяся под руководством заслуженного тренера России Николая Карпенко , в упорной борьбе завоевала бронзовую медаль. За третье место подмосковная спортсменка получила рейтинговые очки, поскольку эта весовая категория не является олимпийской.