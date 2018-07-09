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Владимир Жириновский поборется за мандат депутата Госсобрания Башкирии
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Владимир Жириновский поборется за мандат депутата Госсобрания Башкирии 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Решение об участии в избирательной кампании по избранию нового состава заксобрания Башкирии было принято на региональной партконференции местных либерал-демократов, состоявшейся в Уфе 8 июля.
Партия выдвигает по единому избирательному округу 113 кандидатов, по одномандатным округам 55 человек. Партия идёт на выборы с лозунгами: «Заставим власть работать!», «Только вперёд! На благо республики!»
Партийную тройку возглавили председатель ЛДПР Владимир Жириновский, депутат Госдумы России Иван Сухарев, координатор регионального отделения партии Дмитрий Иванов. В Дёме будет баллотироваться действующий депутат уфимского горсовета Вячеслав Рябов.
«Мы серьёзно подошли к этой избирательной кампании, — рассказал он корреспонденту AIF.UFA.RU. — Проводили конкурс «Народный кандидат». Любой желающий мог показать свои качества, как политика, и предложить законодательные инициативы. Победитель конкурса Владислав Васильев пойдёт на выборы и по списку, и по одномандатному округу. В партии делается акцент на работе с гражданами, каждый день в отделение приходит по 40-50 человек. Ведь у нас постоянно работает штат юристов, и не от выборов к выборам, как у некоторых. Мы реально помогаем людям. Рассчитываем, что увеличим своё представительство и создадим партийную фракцию в новом составе Госсобрания республики».
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