Владимир Жириновский поборется за мандат депутата Госсобрания Башкирии

Решение об участии в избирательной кампании по избранию нового состава заксобрания Башкирии было принято на региональной партконференции местных либерал-демократов, состоявшейся в Уфе 8 июля.

Партия выдвигает по единому избирательному округу 113 кандидатов, по одномандатным округам 55 человек. Партия идёт на выборы с лозунгами: «Заставим власть работать!», «Только вперёд! На благо республики!»