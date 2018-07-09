Генсек ФИФА Самура поблагодарила московских волонтеров за помощь в организации ЧМ-2018

МОСКВА, 9 июля. / ТАСС /. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура поблагодарила московских волонтеров за помощь в организации чемпионата мира 2018 года. Мероприятие прошло в волонтерском центре на стадионе «Лужники».

Также в мероприятии приняли участие бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, бывший нападающий сборной Бразилии Жулио Баптиста, бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин , посол чемпионата мира Яна Чурикова

"Я очень рада находиться здесь, и хотелось бы от всей души сказать, что именно во многом благодаря вам этот праздник получается таким ярким. Приехав сюда, в Москву, три недели назад, первое, что я увидела — это ваши улыбки. Именно вы — душа и сердце чемпионата мира", — сказала Самура.

В полуфиналах чемпионата мира французы сыграют с бельгийцами 10 июля в Санкт-Петербурге, а англичане и хорваты встретятся на следующий день в московских «Лужниках». Затем в Петербурге пройдет матч за третье место (14 июля, 17:00 мск), а «Лужники» примут финал мирового первенства (15 июля, 18:00 мск).