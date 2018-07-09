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Генсек ФИФА Самура поблагодарила московских волонтеров за помощь в организации ЧМ-2018
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Генсек ФИФА Самура поблагодарила московских волонтеров за помощь в организации ЧМ-2018 

ТАСС 33 минуты назад
Фото: ТАСС
МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь Международной федерации футбола (ФИФА) Фатма Самура поблагодарила московских волонтеров за помощь в организации чемпионата мира 2018 года. Мероприятие прошло в волонтерском центре на стадионе «Лужники».
Также в мероприятии приняли участие бывший защитник сборной Испании Мичел Сальгадо, бывший нападающий сборной Бразилии Жулио Баптиста, бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин, посол чемпионата мира Яна Чурикова.
"Я очень рада находиться здесь, и хотелось бы от всей души сказать, что именно во многом благодаря вам этот праздник получается таким ярким. Приехав сюда, в Москву, три недели назад, первое, что я увидела — это ваши улыбки. Именно вы — душа и сердце чемпионата мира", — сказала Самура.
В полуфиналах чемпионата мира французы сыграют с бельгийцами 10 июля в Санкт-Петербурге, а англичане и хорваты встретятся на следующий день в московских «Лужниках». Затем в Петербурге пройдет матч за третье место (14 июля, 17:00 мск), а «Лужники» примут финал мирового первенства (15 июля, 18:00 мск).
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