Дайер: после поражения от Исландии на Евро-16 многое в сборной Англии изменилось

Полузащитник сборной Англии Эрик Дайер поделился ожиданиями от предстоящего матча с командой Хорватии в полуфинале чемпионата мира — 2018. Встреча состоится 11 июля на стадионе «Лужники» в Москве.

«Мы сфокусированы на полуфинале, на предстоящей игре. Пока стараемся не думать о том, что будет дальше. Что мы вчера купили в магазинах? В выходной просто постарались отвлечься от турнира, погулять. Не буду рассказывать, что я купил. В отеле у нас очень комфортно, можно легко расслабиться и провести спокойно время с ребятами.