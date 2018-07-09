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«Берегите животик!»: беременная Кудрявцева смотрела футбол на диване
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«Берегите животик!»: беременная Кудрявцева смотрела футбол на диване 

Teleprogramma.pro 26 минут назад
Фото: Teleprogramma.pro
Матч Испания — Россия ведущая программы «Секрет на миллион» и«Звезды сошлись» с Оскаром Кучерой — 47-летняя Лера Кудрявцева смотрела на трибунах вместе с остальными болельщиками. Светская львица так эмоционально поддерживала наших ребят, что смогла перекричать ярых фанатов. Экстравагантное поведение будущей мамочки обеспокоило поклонников. Интернет-пользователи отметили, что будучи беременной, Лере Кудрявцевой стоит ограничиться просмотром телевизора и не посещать переполненные стадионы.
На этот раз светская львица осталась дома и смотрела матч Хорватия — Россия на диване у телевизора. Теледива переживала за наших футболистов и после проигрыша сборной одна из первых поддержала спортсменов. «Ребята, дорогие! Спасибо вам за эту игру! Обидно до слез, но пенальти — это случай! Так бывает! Но мы гордимся вами! Вы наконец-то показали, что в России тоже есть футбол и проиграть в 1/4 — это не стыдно. Поздравляем вас и спасибо», — написала в своем микроблоге телеведущая. Напомним, что Лера Кудрявцева и ее супруг хоккеист Игорь Макаров ожидают появления на свет общего ребенка. От первого брака у светской львицы есть уже взрослый сын Жан, ему 28 лет.
«Лерочка, берегите животик!», «Ну вот и правильно, футбол нужно дома смотреть будущим мамочкам и не переживать по пустякам!», «Все верно, наши молодцы, а Вам крепкого здоровья», «Ну точно будет чемпион, мамочка не пропускает футбольные матчи», — отметили поклонники.
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