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Бельгия — Англия: прогноз букмекеров
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Бельгия — Англия: прогноз букмекеров 

Спорт-Экспресс 4 часа назад
Фото: Букмекеры.рф
В субботу, 14 июля, в Санкт-Петербурге пройдет матч за 3-е место чемпионата мира по футболу-2018 Бельгия — Англия. Игру принимает стадион «Санкт-Петербург». Начало встречи — 17.00 по московскому времени.
Winline оценивает шансы на успех Бельгии с коэффициентом 1,65, а Англии — 2,26.
Знаешь, кто победит и каким будет счет? Уверен, что назовешь чемпиона? Коэффициенты Winline — здесь.
Бельгия — Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место — начало в 18.00 (время московское)
Чемпионат мира по футболу. Все о турнире — здесь // ЧМ-2018: сетка плей-офф — здесь, календарь матчей и расписание по городам — здесь
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