В субботу, 14 июля, в Санкт-Петербурге пройдет матч за 3-е место чемпионата мира по футболу-2018 Бельгия — Англия. Игру принимает стадион «Санкт-Петербург». Начало встречи — 17.00 по московскому времени.
Winline оценивает шансы на успех Бельгии с коэффициентом 1,65, а Англии — 2,26.
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Бельгия — Англия: чемпионат мира по футболу, 14 июля 2018, онлайн-трансляция матча за 3-е место — начало в 18.00 (время московское)
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