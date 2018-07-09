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Хоккеисты «Витязя» вышли из отпуска проходят медосмотр (фото)
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Хоккеисты «Витязя» вышли из отпуска проходят медосмотр (фото) 

Советский спорт 1 час назад
Вся команда разделена на три группы — медицинский осмотр будет проходить в течение трех дней.
На четверг запланировано первое собрание команды в Подольске.
Напомним, в минувшем сезоне «Витязь» занял 11-е место в Западной конференции КХЛ, оставшись за бортом плей-офф.
Сегодня в медицинском центре Игоря Медведева первая группа хоккеистов подмосковного «Витязя» приступила к медосмотру. Вся команда разделена на три группы — медицинский осмотр будет проходить в течение трех дней. Подробнее https://t.co/9wdkGPsy2j pic.twitter.com/Juw9qcsMWD
— HC Vityaz (@hcvityaz_khl) 9 июля 2018 г.
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