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На Красной площади провели провели инклюзивный матч для атлетов с особенностями развития
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На Красной площади провели провели инклюзивный матч для атлетов с особенностями развития 

Москва24 9 часов назад
Фото: Москва24
Команда из 12-ти человек с особенностями развития сыграла в футбол со знаменитыми спортсменами. Матч был сыгран вничью и завершился со счетом 8:8.
Организаторы постарались обратить внимание на проблемы людей с особенностями интеллектуального развития и на то, что необходимо создавать для них специальные условия по всей стране. Вместе с атлетами в матче приняли участие депутат Госдумы, президент Специальной Олимпиады России Юрий Смирнов и член совета директоров организации Наталья Водянова.
"Наши атлеты стали частью всемирного футбольного праздника. Заряд положительных эмоции, которых мы все сегодня получили заставляют нас двигаться дальше ради этих детей и не опускать руки несмотря ни на какие трудности", — подчеркнул Юрий Смирнов.
Счет в инклюзивном матче открыл атлет Специальной Олимпиады России Владимир Эрост, а тренером команды выступил советский и российский футболист Александр Мостовой.
Основная цель матча — показать, что каждый человек, несмотря на ментальные нарушения, должен иметь равные возможности. Благодаря спорту границы стираются гораздо легче. Неважно, с каким счетом закончится игра. В спорте все равны, и каждый может добиться больших результатов.
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