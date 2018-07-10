Гордюшенко: «Сборная России доказала, что у нас умеют играть в футбол»

Хавбек ЦСКА Астемир Гордюшенко поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018.

"Испытал гордость. Я думаю, никто не ожидал, что наша сборная дойдет до четвертьфинала. Но ребята молодцы, они доказали, что в России умеют играть в футбол. Я считаю, что хорватам не уступили ни в чем, просто в серии пенальти чуть не повезло.

Досадно, что наша сборная проиграла, но сейчас даже это отходит на второй план. Все мысли о том, чтобы как следует подготовиться к сезону", — цитирует Гордюшенко пресс-служба «армейцев».

Сборная России дошла до четвертьфинала мундиаля, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).