Гордюшенко: «Сборная России доказала, что у нас умеют играть в футбол» 

Хавбек ЦСКА Астемир Гордюшенко поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018.
"Испытал гордость. Я думаю, никто не ожидал, что наша сборная дойдет до четвертьфинала. Но ребята молодцы, они доказали, что в России умеют играть в футбол. Я считаю, что хорватам не уступили ни в чем, просто в серии пенальти чуть не повезло.
Досадно, что наша сборная проиграла, но сейчас даже это отходит на второй план. Все мысли о том, чтобы как следует подготовиться к сезону", — цитирует Гордюшенко пресс-служба «армейцев».
Сборная России дошла до четвертьфинала мундиаля, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).