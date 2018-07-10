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Гордюшенко: «Сборная России доказала, что у нас умеют играть в футбол»
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Гордюшенко: «Сборная России доказала, что у нас умеют играть в футбол» 

Евро-футбол.Ру 4 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Хавбек ЦСКА Астемир Гордюшенко поделился мнением о выступлении сборной России на ЧМ-2018.
"Испытал гордость. Я думаю, никто не ожидал, что наша сборная дойдет до четвертьфинала. Но ребята молодцы, они доказали, что в России умеют играть в футбол. Я считаю, что хорватам не уступили ни в чем, просто в серии пенальти чуть не повезло.
Досадно, что наша сборная проиграла, но сейчас даже это отходит на второй план. Все мысли о том, чтобы как следует подготовиться к сезону", — цитирует Гордюшенко пресс-служба «армейцев».
Сборная России дошла до четвертьфинала мундиаля, где проиграла Хорватии (2:2, 3:4 по пенальти).
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