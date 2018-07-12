Яркая юбилейная Гонка Звезд «За рулем»: петербуржец Андрей Петухов отвоевал победу у явного фаворита Николая Карамышева из Курска

7 июля на автодроме Moscow Raceway состоялась юбилейная Гонка Звезд на приз журнала «За рулем» , отмечающего в этом году свое 90-летие. Схватка за первое место держала в напряжении до последних секунд финальных заездов гонки.

Формат соревнования неизменен: четыре основных пятнадцатиминутных заезда и три финальных заезда среди шестерки сильнейших. Многочисленные старты и короткая дистанция — залог зрелищности соревнования. Финальные заезды в 2018 году проходили не в один, а в три круга короткой конфигурации трассы.

Пилот из Курска Николай Карамышев был основным фаворитом состязания и сразу занял лидирующую позицию.

По традиции, пилот, трижды занявший первое место пьедестала гонки, получает в собственность переходящий приз соревнования — Бронзовую шину авторской работы, изготовленный специально для Гонки Звезд «За рулем». За сорокалетнюю историю гонки только Кириллу Ладыгину из Тольятти удалось справиться с этой задачей.

Николай Карамышев дважды выигрывал престижное соревнование: в 2015 году, когда Гонка Звезд «За рулем» в последний раз проводилась зимой на льду на Центральном Московском ипподроме, и в 2016 году летом на автодроме Moscow Raceway.

Поддержать пилота приехала группа болельщиков из его родного города и победа для него, безусловно, была бы долгожданным событием.

Судьба победителя решилась в коротких финальных заездах. Погода внесла свои коррективы, и внезапный проливной дождь добавил интригу в борьбе. Из почти предсказуемой, гонка стала очень жесткой с столкновениями, вылетами с трассы и внезапной смены лидеров.

На мокрой трассе Николай Карамышев не смог сохранить преимущество и, внезапно для всех, уступил пилоту из Санкт— Петербурга Андрею Петухову на Lada Kalina. Впервые в своей гоночной карьере Петухов финишировал первым в трех финальных заездах. Это принесло победу Андрею, который уже дважды был к ней совсем близко и становился серебряным призером Гонки Звезд.

Александр Артемьев на Kio Rio сумел построить свою тактику таким образом, что ему удалось избежать контактов, и прийти к финишу вторым.

Третье место в финале у Николая Карамышева на Volkswagen Polo.

Серьезным оппонентом в борьбе за лидерство в финале в какой то момент стал москвич Дмитрий Добровольский , пилот российского кольцевого чемпионата, организатор популярной российской дрифт-серии. Потери траектории движения конкурентами и удачная стратегия давали ему шанс вырваться в лидеры, но в результате он стал только четвертым.

Вновь оправдал ожидания болельщиков пилот Владимир Черевань, который не пропускает участие в соревновании с начала 90-х годов.

И хотя Владимир Черевань ни разу не занимал призовых мест, он всегда радовал зрителей зрелищной борьбой. И в этот раз пилот из Орла запомнился яркими моментами с разворотами и вылетами с трассы.

Украсили пелетон и представительницы женского автоспорта Татьяна Елисеева и Татьяна Добрынина, но в финал им выйти так и не удалось.

Все участники выступали на автомобилях, произведенных в России, «Национального» класса: Lada Kalina, Kia Rio, VW Polo с объемом двигателя до 1600 куб. см.

Традиционно в Гонке Звезд принимают участие лишь сильнейшие российские автогонщики, получившие персональное приглашение от Главного редактора журнала «За рулем».

— Изначально Гонка звезд «За рулем» была зимней, но уже третий год кряду мы проводим ее в летнем формате.

За 40 лет накал страстей ничуть не утих. Даже нахлынувший дождь не смог притушить эмоции, скорее наоборот — дал разгореться им с новой силой. Пилоты высекали искры в прямом и переносном смысле, бились как гладиаторы, не щадя свои машины — и в этом они ничуть не уступают сборной России по футболу, которая в этот же день блистательно сражалась со сборной Хорватии. Поздравляю Андрея Петухова с убедительной, боевой победой! Он стал обладателем желанного для всех автогонщиков переходящего приза «Бронзовая шина».

Жду всех любителей автоспорта на следующей Гонке Звезд — увидимся через год!

По словам почетного гостя соревнования, известного в прошлом автогонщика, участника Гонки Звезд «За рулем» во времена СССР и автора книг по истории автоспорта, Михаила Георгиевича Горбачева

— Гонка Звезд — это своего рода рейтинг пилотов. Как и в советские времена, так и сейчас, попасть в списки приглашенных пилотов было большой честью. На Гонке звезд мы имели возможность видеть самых лучших пилотов из разных дисциплин автоспорта. Летний формат гонки мне нравится. Особенно в условиях дождя, на мокрой трассе, гонки напоминают «ипподромные» и становятся более зрелищными и интересными.

В завершении, большой автоспортивный праздник продолжил 4-х часовой марафон гонки на выносливость Russian Endurance Challenge, в котором приняли участие и некоторые участники Гонки звезд.

Итоги Гонки звезд журнала «За рулем»:

1 место — Андрей Петухов (Lada Kalina)

2 место — Александр Артемьев (Kia Rio)

3 место — Николай Карамышев (VW Polo)

4 место — Дмитрий Добровольский (Lada Kalina)

5 место — Владимир Черевань (VW Polo)

6 место — Гайнулин Альберт (Kia Rio)

Учредитель соревнования: журнал «За рулем»

www.zr.ru/events/stars/

Ген. организатор АНО СК АСПАС

Главный партнер — Continental

Информационные партнеры:

www. f1news.ru Советский спорт

Соревнование проходит при поддержке

Федерации автомобильного спорта Москвы

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