Рудковская показала, как ее средний сын играет в футбол на Красной площади

В дружеском матче приняли участие атлеты с ментальными нарушениями из Специальной Олимпиады, легенды FIFA и звезды мирового спорта и шоубизнеса.

Это мой средний сын -Николай @n_baturin (для тех кто активно интересовался), помимо музыки он профессионально занимается 5 лет футболом, забил 2 гола в сегодняшней игре c легендами ФИФА и легендами спорта совместно с @nakedheartfoundation и @specialolympics, так что, девчонки, держитесь) ⚽️⚽️⚽️

9 Июл 2018 в 12:20 PDT Моему сыну Николаю @n_baturin тоже посчастливилось участвовать в этом матче, и он забил 2 гола, как и Женя)

— рассказала подписчикам Яна Рудковская о результатах своего ребенка и мужа.

В сториз Instagram звездная мама поделилась видео, как Николай Батурин чеканит мяч. Яна Рудковская уверена, что ее сын может делать это бесконечно.

Футбольный матч провели не просто так. Организаторы прежде всего хотели в очередной раз продемонстрировать, что все люди вне зависимости от их ментальных, сенсорных или физических особенностей должны иметь равные возможности. Именно спорт обладает такой уникальной объединяющей силой и может служить одним из инструментов развития инклюзивного общества.

We are ready for the Unified Match 😍❤️💪🏻👦🏼👱🏻‍♀️🇷🇺⚽️♥️ celebrating 50 years of Special Olympics with an inclusive football game at the heart of Moscow Red Square during the historical #fifa18 😍 in collaboration with @cocacolarus, one of the founding partners of Special Olympics and of course @nakedheartfoundation always helping children with special needs♥️♥️♥️ #openhearts #specialolympics #unifiedmatch #nakedheartfoundation #готовы #открытьсердца 😍❤️💪🏻👦🏼👱🏻‍♀️🇷🇺⚽️♥️ в честь 50летия Специальной Олимпиады мы сегодня на Красной Площади устроили матч по юнифайд-футболу. 😍 С нами играли легенды футбола, наши коллеги из @cocacolarus, друзья фонда @nakedheartfoundation и, конечно, атлеты @sorussia #specialolympics #unifiedmatch #nakedheartfoundation #fifa2018 #чм2018 #специальнаяолимпиада ♥️♥️♥️

9 Июл 2018 в 4:50 PDT Юнифайд-матч — это больше, чем игра в футбол. Это заведомо победа всех без исключения участников, потому что в дружеском матче главное — не количество забитых голов и голевых передач, а отсутствие дискриминации и предрассудков,

— прокомментировала основатель Фонда «Обнаженные сердца» Наталья Водянова.

«Люди с ментальными нарушениями так же как и люди без особенностей развития могут профессионально заниматься спортом и достигать впечатляющих результатов. Я благодарна всем нашим партнерам за уникальную возможность провести юнифайд-матч в самом центре страны, на Красной площади, и тем самым подчеркнуть важность инклюзии в спорте. При этом нам, конечно, еще рано останавливаться на достигнутом, мы будем и дальше стремиться к инклюзии во всех остальных сферах нашей жизни», — подчеркнула российская супермодель.

