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Вместимость «Ростов Арены» сокращать не будут
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Вместимость «Ростов Арены» сокращать не будут 

Советский спорт 16 часов назад
Власти Ростовской области отказались от идеи сокращения вместимости «Ростов Арены» после чемпионата мира, сообщает «Чемпионат-Ростов». Таким образом, стадион, на котором прошли пять матчей турнира, и дальше будет вмещать 45 тысяч зрителей.
«Вспомните только — в 60-70-х, когда здорово играл СКА, тот прежний стадион армейцев принимал по 35 тысяч зрителей, и когда ФК «Ростов» выступал в Лиге чемпионов и Лиге Европы, и к нам в Ростов-на-Дону приезжали и «Бавария», и «Атлетико», и «Манчестер Юнайтед», тоже «Олимп-2» был полон! — сказал первый замгубернатора области Игорь Гуськов. — И имелось бы там больше кресел, даже 45 тысяч как на «Ростов Арене» сейчас, нет сомнений, что и они были бы заполнены. Поэтому мы хотим надеяться, что наш клуб вновь сможет радовать игрой на высоком уровне».
Отметим, что в течение двух лет стадион будет поэтапно передаваться в собственность Ростовской области.
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