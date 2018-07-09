Ленина: Готова выйти замуж за любого из футболистов нашей сборной

Писательница Лена Ленина специально для НСН подготовила обзор главных новостей уходящего дня. Топ-1: Сразу два игрока сборной России вошли в символическую сборную прорывов чемпионата мира Лена Ленина: Сразу два игрока сборной России по футболу — нападающий Артем Дзюба и полузащитник Денис Черышев вошли в символическую сборную прорывов чемпионата мира. Черышев признан самым результативным игроком в составе нашей национальной команды.

Не зря же Оля Бузова захотела выйти за него замуж (он, правда, не предлагал). Мне вот тоже не предлагали, но я готова пойти еще дальше, чем Оля и выйти замуж за любого из футболистов нашей сборной и даже в своем будущем доме в Подмосковье запроектировать гигантский футбольный тренажерный зал.

Топ-2: Лие Ахеджаковой сегодня исполняется 80 лет Лена Ленина: Народной артистке России Лие Ахеджаковой сегодня исполняется 80 лет. С юбилеем актрису поздравляет московский театр «Современник», где она работает более 40 лет.

К поздравлениям присоединяются и все модницы нашей страны, потому, что знаменитая фраза этой актрисы про сапоги, которые надо брать, когда они не нравятся подруге, стали частью культурного наследия и стали руководством к действию для россиянок.

Топ-3: В Сеуле прошел самый крупный митинг в истории Южной Кореи Лена Ленина: В Сеуле прошёл самый крупномасштабный женский митинг в истории Южной Кореи. Его участницы протестовали против сокрытия преступлений, связанных со скрытой съемкой женщин.

Я тоже категорически против скрытых съемок как женщин, так и мужчин. Но, не могу не заметить, что у нас жаждущих как скрытых, так и открытых съемок настолько велик, что контраст между этими двумя взглядами мне кажется забавным.

Топ-4: В Иране арестовали 18-летнюю гимнастку за видео в Instagram Лена Ленина: В Иране арестовали 18-летнюю гимнастку Маэде Ходжабри. Ее обвинили в нарушении моральных норм из-за видео с танцами, опубликованном в Instagram. Помимо нарушения моральных устоев Ходжабри инкриминировано появление на публике с непокрытой головой.

Все-таки, мы живем в самой замечательной в мире стране. Нам можно не только выкладывать видео с танцами в Instagram но и ходить с непокрытой головой круглосуточно.

Топ-5: 40% россиян имеют лишний вес Лена Ленина: Эксперты Росстата пришли к выводу, что 40% взрослого трудоспособного населения России в возрасте от 19 до 60 лет имеет лишний вес. Причина этого кроется в избыточном питании. Такой вывод специалисты сделали, основываясь на обследовании рациона питания, которое проводилось с 2013 года.

Какой своевременный вывод и какое интересное решение: в самый разгар кризиса в России намекнуть населению, что они питаются избыточно. Хотя, в принципе, в чем-то я с этим согласна: в этом сезоне в моде стройные, главное, чтобы они были еще здоровыми и умными.

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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 160 человек.