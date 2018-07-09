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Наталья Водянова: Наша сборная покорила даже сердца скептиков
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Наталья Водянова: Наша сборная покорила даже сердца скептиков 

RT на русском 15 часов назад
На Красной площади прошёл благотворительный матч с участием звёзд футбола. RT пообщался с его организатором — основателем фонда «Обнажённые сердца» Натальей Водяновой и немецким футболистом Лотаром Маттеусом.
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