ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч франков

Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал члена делегации сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за публикацию вызвавшего общественный резонанс видео после матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с командой России.

Также ФИФА вынесла Вукоевичу предупреждение за неспортивное поведение. В пресс-релизе организации отмечается, что Дисциплинарный комитет отметил факт того, что Хорватский футбольный союз и сам Вукоевич своевременно извинились за инцидент и что Огнена отстранили от делегации сборной.

Напомним, после матча со сборной России Вукоевич и защитник сборной Хорватии Домагой Вида записали видеоролик, в котором Вукоевич посвятил победу киевскому «Динамо» и сборной Украины, а Вида крикнул «Слава Украине».