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ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч франков
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ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч франков 

Чемпионат.com 14 часов назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал члена делегации сборной Хорватии Огнена Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков за публикацию вызвавшего общественный резонанс видео после матча 1/4 финала чемпионата мира — 2018 с командой России.
Также ФИФА вынесла Вукоевичу предупреждение за неспортивное поведение. В пресс-релизе организации отмечается, что Дисциплинарный комитет отметил факт того, что Хорватский футбольный союз и сам Вукоевич своевременно извинились за инцидент и что Огнена отстранили от делегации сборной.
Напомним, после матча со сборной России Вукоевич и защитник сборной Хорватии Домагой Вида записали видеоролик, в котором Вукоевич посвятил победу киевскому «Динамо» и сборной Украины, а Вида крикнул «Слава Украине».
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