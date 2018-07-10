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Блан: «Победитель полуфинала Франция — Бельгия выиграет чемпионат мира-2018»
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Блан: «Победитель полуфинала Франция — Бельгия выиграет чемпионат мира-2018» 

SPORT24.ru 10 часов назад
Бывший тренер французской сборной Лоран Блан считает, что победитель пары Франция — Бельгия выиграет чемпионата мира-2018.
«Думаю, будет открытый футбол, потому что у бельгийцев есть атакующее трио, которое очень важно для команды. Для обеих сборных это будет очень сложный матч. Мне кажется, победитель этого матча выиграет турнир.
Лучше ли это поколение того, что выиграло для Франции чемпионат мира 20 лет назад? Это неважно, лучше они или нет. Главное — победить», — цитирует француза.
Матча ½ финала ЧМ-2018 Франция — Бельгия состоится 10 июля в Санкт— Петербурге. Начало встречи в 21:00 по московскому времени.
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