Ещё
Юрий Семин: Главная задача сбора — подвести футболистов к матчу за Суперкубок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Юрий Семин: Главная задача сбора — подвести футболистов к матчу за Суперкубок 

Советский спорт 14 часов назад
Вратари: Маринато Гилерме, Антон Коченков, Никита Медведев
Защитники: Виталий Денисов, Тимофей Маргасов, Борис Ротенберг, Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Михаил Лысов, Иван Лапшов
Полузащитники: Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Даниил Куликов, Никита Дорофеев, Алексей Миронов
Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Аршак Корян, Роман Тугарев
— На сегодняшний день у нас 20 футболистов, — рассказал Юрий Семин. — Есть группа молодых ребят, которые хорошо проявили себя на первом сборе. Ждем, что в ближайшее время подъедут сборники. У каждого из них свое время для отдыха. Например, Миранчуки получат неделю отпуска. Кто-то немного больше. Ждем и сборников, и новых игроков. Пока тренируемся в усеченном составе. Условия в Австрии хорошие. Планируем провести три контрольных матча — 13, 17 и 21 июля. В первом матче посмотрим молодых. Сборникам, даже если они подъедут к этому времени, сразу играть нельзя. Основная проблема в том, что все в разном физическом состоянии. Главная задача — подвести футболистов к матчу за Суперкубок (с ЦСКА) 27 июля.
Советский спорт: последние новости
ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков Ринат Билялетдинов: Сборная России играла в искренний футбол под руководством Черчесова Сильнейшие спортсмены будут представлять Приангарье на IV Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Настоящая мерзость»: Глюкозе досталось за фото со Смоловым8
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России15
Песков прокомментировал выходку Виды37
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео771
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки12
Видео
03:15
После матча с Россией хорваты обратились в больницу
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:08
Почетный президент РФС прокомментировал лозунг Виды
Футбол ЧМ по футболу 2018
02:13
Грудинин проспорил центнер клубники
Футбол
05:22
«Футбольному чуду» России пришел конец
ЧМ по футболу 2018
00:58
Матч Россия-Хорватия установил рекорд на Украине
Футбол ЧМ по футболу 2018
03:09
Футбольные фанаты растаскивают московские лампочки
Футбол ЧМ по футболу 2018
01:55
«Красотка спугнула удачу»: иностранцы объяснили вылет России
Футбол ЧМ по футболу 2018
00:39
Славившего Украину хорвата «казнили» на родине
ЧМ по футболу 2018
00:29
«Белград, гори»: Вида записал еще одно провокационное видео
Футбол ЧМ по футболу 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение