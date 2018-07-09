Вратари: Маринато Гилерме, Антон Коченков, Никита Медведев
Защитники: Виталий Денисов, Тимофей Маргасов, Борис Ротенберг, Соломон Кверквелия, Тарас Михалик, Михаил Лысов, Иван Лапшов
Полузащитники: Игорь Денисов, Дмитрий Баринов, Александр Коломейцев, Владислав Игнатьев, Даниил Куликов, Никита Дорофеев, Алексей Миронов
Нападающие: Рифат Жемалетдинов, Аршак Корян, Роман Тугарев
— На сегодняшний день у нас 20 футболистов, — рассказал Юрий Семин. — Есть группа молодых ребят, которые хорошо проявили себя на первом сборе. Ждем, что в ближайшее время подъедут сборники. У каждого из них свое время для отдыха. Например, Миранчуки получат неделю отпуска. Кто-то немного больше. Ждем и сборников, и новых игроков. Пока тренируемся в усеченном составе. Условия в Австрии хорошие. Планируем провести три контрольных матча — 13, 17 и 21 июля. В первом матче посмотрим молодых. Сборникам, даже если они подъедут к этому времени, сразу играть нельзя. Основная проблема в том, что все в разном физическом состоянии. Главная задача — подвести футболистов к матчу за Суперкубок (с ЦСКА) 27 июля.