Советский спорт: последние новости

ФИФА оштрафовала Вукоевича на 15 тысяч швейцарских франков

Ринат Билялетдинов: Сборная России играла в искренний футбол под руководством Черчесова

Сильнейшие спортсмены будут представлять Приангарье на IV Всероссийском фестивале национальных и неолимпийских видов спорта