Красивые болельщицы и китайские фанаты: праздничная Россия как она есть глазами иностранцев

Новый телевизионный выпуск «Вечерки» не мог обойти стороной тему, о которой говорит весь мир, — ЧМ-2018 в России. Гости программы с удовольствием рассказали о своих эмоциях после трансляции матчей национальных сборных. Ведущие выяснили, каково это — смотреть на победы и поражения любимых команд с экранов и не иметь возможности прогуляться по праздничной Никольской.

14 июня Москва раскрыла свои объятия для сборных команд по футболу со всех уголков Земли. Начало этого лета принесло россиянам уверенное ощущение великого праздника, частью которого мы по-настоящему стали. И невозможно выделить одну причину: то ли дело в счастливых иностранцах, которые словно прилетели с другой планеты со своими горящими глазами и не сходящими с лица улыбками, то ли это мы всегда были такими свободными и открытыми к общению. Разве что не находилось повода узнать об этом раньше.

И пока граждане нашей расцветшей страны наслаждаются гордостью, иностранные гости с удовольствием дают интервью мировым СМИ, сконцентрированным этим летом в России как минимум до 15 июля — в этот день чемпионат мира по футболу завершится в Москве. Британские болельщики уверенно заявляют: «Даже если мы проиграем, мы счастливы». И, кажется, это спокойствие передается всем — оно витает в воздухе.

В эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» иностранные гости студии поделились своими впечатлениями от просмотра ЧМ-2018, который транслируется из России. Свою поддержку сборным они оказывали в родных окрестностях. Гости из разных стран мира рассуждали о людях, болеющих за любимые команды перед экранами телевизоров, и о том, как на этих экранах иностранные журналисты представляют чемпионат и нашу страну.

Предприниматель из Мадрида Хайме Гомес рассказал, что испанские инсайдеры показывают Россию как страну со «спокойной и безопасной» атмосферой. На вопрос ведущего Руслана Орехова о возможных послаблениях для футбольных фанатов со стороны начальства в Испании Хайме с некоторым сожалением ответил: «это невозможно».

А Маргарита Сандлер, социолог-мигрантолог и журналист из Брюсселя, поделилась совершенно иной практикой, принятой в Бельгии:

— В центре городов существовали фан-зоны, чаще всего — платные (вход составляет 5 евро вместе с напитком). Также предоставлялась возможность посетить ви-ай-пи фан-зоны. А вот в тихих районах Брюссель вымирал. Многие боссы давали возможность работникам уехать домой на час-два раньше, чтобы посмотреть матч в кругу близких или друзей.

Во время беседы Маргарита подметила забавный факт об отношении бельгийцев к чемпионату мира:

— Футбол — эта скрепа Бельгии. То, чего нельзя трогать. Даже пиво так не сплачивает бельгийцев, потому что эти люди живут футболом.

Бельгийские журналисты, по словам гостьи, с удовольствием произносят «красивые» отзывы о России, сопровождая их фотографиями Красной площади. Тем не менее, болельщиков из Бельгии действительно мало в России. И это несмотря на то, что, как верно подметила Маргарита, основная реклама футбола в нашей стране — это красивые женщины.

Николай Мастеров, журналист из Пекина, приводит статистику: 600 миллионов китайцев болели за сборную команду России на чемпионате мира.

Ведущий «Вечерки» Михаил Помидоров поинтересовался:

— Насколько для китайцев чемпионат по футболу — событие?

— За несколько дней до первой игры Шанхай запестрел футбольной символикой. Всевозможные бары транслировали матчи и на самом деле собирали много гостей. Было очень сложно пробиться в заведения, чтобы посмотреть игру, и это — нонсенс для нас. Китайцы страстно любят футбол. И несмотря на то, что сборная Поднебесной не попала в число участников чемпионата мира в этом году, в FIFA официально признали Китай родиной этого вида спорта (в 2004 году Йозеф Блаттер , экс-президент FIFA, заявил об этом на церемонии открытия третьей международной футбольной выставки ЭКСПО, прим. ред.), — рассказал Николай.

Студентка из Берлина Александра Андреевна рассказала, что во время значимых для страны событий люди вывешивают национальные флаги. Однако, девушка добавила:

— В день, когда Германия выбыла из чемпионата мира, все отправились снимать флаги. И уже через 5 минут после окончания проигрышного матча я вышла на балкон и увидела, как все мои соседи убирают их с окон. Конечно, были фанаты, которые жестко восприняли футбольную неудачу немецкой команды и неадекватно об этом высказывались. Но в основном немцы просто отшучивались — не каждый же чемпионат выигрывать. К тому же, много людей здесь смотрят серии игр ради спортивного азарта, а не только для того, чтобы поболеть за свою сборную.

Когда ведущий поинтересовался у Александры тем, какой показывают Россию на экранах телевизоров в Германии, девушка рассказала:

— В основном высказываются положительные эмоции — большинство в восторге от страны. Но для меня действительно было удивительно, когда в одном из баров я увидела десятки немцев, заглянувших поболеть за российскую сборную на матче против испанцев.

Михаил Мозжечков живет в Японии, он — президент Русского Клуба в Токио, столице страны, не снискавшей удачи в чемпионате так же, как и Китай. Он рассказал ведущим:

— Во время матча с японцев с Бельгией (игра завершилась проигрышем Японии, прим. ред.) мой прогноз не оправдался. Тем не менее, Япония играла хорошо: команда поднялась даже выше, чем ожидалось в начале. Поэтому следующий матч обещает быть интересным — сборная сыграет еще лучше.

Напомним, чемпионат мира по футболу завершится 15 июля в столице России. Москва, как и в начале этого праздничного пути, с гордостью примет иностранных болельщиков. Последний матч, который и определит страну-чемпиона, состоится в «Лужниках». Лишь несколько игр отделяют лидирующие страны от желанного кубка — доказательства истинного мастерства. И пусть сборная России не дошла до финала, вся страна гордится — даже на чемпионате мира по футболу победа не так важна, как общая гордость и счастье быть вместе, плечом к плечу.