Пост главы МИД Великобритании занял экс-министр здравоохранения Джереми Хант

Новым министром иностранных дел Великобритании назначен экс-министр здравоохранения Джереми Хант . Королева уже одобрила его назначение. Об этом пишет Даунинг-стрит в Twitter.

«Королева была рада одобрить назначение достопочтенного Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел и по делам Содружества Наций», — говорится в сообщении.

Джереми Хант является членом Консервативной партии . До назначения министром здравоохранения он с 2010 по 2012 годы был министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.

Пост министра здравоохранения вместо Ханта занял Мэттью Хэнкок, ранее занимавший иные должности в правительстве Британии.

Ранее Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста главы МИД спустя два года после назначения.

Уход Джонсона может нанести серьезный урон политике Brexit, так как политик был одним из главных лиц кампании Vote Leave — «Голосуй за выход». Его отставка фактически означает недовольство политикой Мэй голосовавших за выход из Евросоюза

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