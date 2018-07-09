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Пост главы МИД Великобритании занял экс-министр здравоохранения Джереми Хант
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Пост главы МИД Великобритании занял экс-министр здравоохранения Джереми Хант 

Мир24 13 часов назад
Новым министром иностранных дел Великобритании назначен экс-министр здравоохранения Джереми Хант. Королева уже одобрила его назначение. Об этом пишет Даунинг-стрит в Twitter.
«Королева была рада одобрить назначение достопочтенного Джереми Ханта в качестве министра иностранных дел и по делам Содружества Наций», — говорится в сообщении.
Джереми Хант является членом Консервативной партии. До назначения министром здравоохранения он с 2010 по 2012 годы был министром культуры, СМИ, Олимпийских игр и спорта Великобритании.
Пост министра здравоохранения вместо Ханта занял Мэттью Хэнкок, ранее занимавший иные должности в правительстве Британии.
Ранее Борис Джонсон объявил о своей отставке с поста главы МИД спустя два года после назначения.
Уход Джонсона может нанести серьезный урон политике Brexit, так как политик был одним из главных лиц кампании Vote Leave — «Голосуй за выход». Его отставка фактически означает недовольство политикой Мэй голосовавших за выход из Евросоюза.
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