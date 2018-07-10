Кто родился 10 июля 

Андрей Владимирович Чернышев (48 лет) — член Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. Избран от избирательного округа 0096 (Братский — Иркутская область). Дата начала полномочий: 18 сентября 2016 года (седьмой созыв). Член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Михаил Владимирович Дегтярев (37 лет) — председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. Избран в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого Политической партией «Либерально — демократическая партия России». Дата начала полномочий: 18 сентября 2016 года (седьмой созыв). Член фракции Политической партии ЛДПР — Либерально-демократической партии России.
А еще в этот день родились:
Александр Иванович Бедрицкий (71 год) — советник Президента — специальный представитель Президента по вопросам климата. Занимал должности руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, был первым заместителем Председателя Комитета по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Министерства экологии и природных ресурсов Российской Федерации.
Татьяна Вениаминовна Веденеева — советская и российская актриса театра и кино, телеведущая, журналистка. Вела передачу «Спокойной ночи, малыши!». Особую популярность красивой советской актрисе принес фильм «Здравствуйте, я Ваша тетя!», где Татьяна сыграла роль компаньонки миллионерши из Бразилии.
Марсель Пруст (1871 — 1922) — французский писатель, новеллист и критик, представитель модернизма в литературе. Получил всемирную известность как автор семитомной эпопеи «В поисках утраченного времени» (фр. À la recherche du temps perdu), одного из самых значительных произведений мировой литературы XX века.