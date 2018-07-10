«Суперкубок легенд» стартует в Москве 10 июля

Международный турнир «Суперкубок легенд» стартует в Москве 10 июля, в нем примут участие восемь сборных — Германии, Португалии, Италии, Франции, Америки, Китая, России, а также команда звезд.

Турнир пройдет 10, 12 и 13 июля в Дворце спорта «Мегаспорт».

«Кубок легенд» — это международный футбольный турнир для ветеранов (старше 35 лет), первый розыгрыш которого состоялся с 31 января по 1 февраля 2009 г. в Москве в Ледовом дворце «Мегаспорт». Турнир является ежегодным, привлекаются известные футболисты, недавно закончившие свою карьеру.