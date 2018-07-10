Международный турнир «Суперкубок легенд» стартует в Москве 10 июля, в нем примут участие восемь сборных — Германии, Португалии, Италии, Франции, Америки, Китая, России, а также команда звезд.
Турнир пройдет 10, 12 и 13 июля в Дворце спорта «Мегаспорт».
На поле выйдут Марио Йепес, Франческо Тотти, Кафу, Дмитрий Аленичев, Роман Широков, Хавьер Дзанетти, Христо Стоичков, Паоло Мальдини, Лоран Блан, Луиджи Ди Бьяджо, Кристоф Дюгари, Эрнан Креспо, Яри Литманен, Ривалдо и другие легендарные футболисты.
«Кубок легенд» — это международный футбольный турнир для ветеранов (старше 35 лет), первый розыгрыш которого состоялся с 31 января по 1 февраля 2009 г. в Москве в Ледовом дворце «Мегаспорт». Турнир является ежегодным, привлекаются известные футболисты, недавно закончившие свою карьеру.