Чемпионат мира — худшее время для покупки игроков

Большая футбольная традиция — трансферы во время турнира — умирает. Как это работало десятилетиями — какой-то неизвестный игрок во время чемпионата мира или Европы ошеломляет всех незабываемым голом или своим великолепным дриблингом, а какой-то большой клуб, рассматривающий турнир как возможность для скаутинга, затем покупает этого футболиста. Ведь подписание «звезды чемпионата мира» удовлетворит и фанатов, и медиа. Правда, потом все обычно об этом сожалеют.

Взять, к примеру, покупку «Арсеналом» датского полузащитника Йона Йенсена в июле 1992 года. Месяцем ранее он забил потрясающий гол с дальней дистанции в финале чемпионата Европы, в котором Дания огорчила Германию. Джордж Грэм, который на тот момент возглавлял «Арсенал», сказал прессе, что Йенсен — это забивной полузащитник.

Однако он им не был. Гол в ворота Германии был исключением. Йенсен провел годы, не забивая за «Арсенал». Его провал в итоге сделал из него культового персонажа: когда бы он не получал мяч, даже в своей штрафной, толпа на «Хайбери» весело кричала: «Бей!». К моменту своего ухода из «Арсенала» в 1996-м Йенсен забил за «канониров» всего лишь один гол. Фанаты «Арсенала» даже делали футболки с принтом: «Я был там, когда Йенсен забил гол».

Грэм сделал глупый вывод из того единственного известного гола в ворота Германии. Турнир — это лишь крошечный образец матчей и игровых моментов, однако из-за важности и значимости этого турнира клубы, как правило, пытаются разглядеть в нем слишком многое.

В эту ловушку угодил даже сэр Алекс Фергюсон . После уходя на пенсию он написал: «Я всегда с осторожностью подходил к покупке игроков, основываясь на их выступлении на больших турнирах. Я сделал это по итогам Евро-1996, который побудил меня к трансферам Йорди Кройфа и Карела Поборски. Оба отлично проявили себя на том турнире, но я не получил от них той же ценности, которую тем летом получили их сборные. Иногда игроки мотивируют себя и по-особенному готовят к чемпионатам мира и Европы, после чего может произойти падение их уровня».

На самом деле худшее время для покупки футболиста — сразу после того, как он проявил себя на крупном турнире. Все клубы видят, насколько он хорош, а поэтому он может быть переоценен, а также может выдохнуться и в какой-то мере насытиться успехом.

Матчей одного турнира слишком мало, чтобы можно было отталкиваться от этого и принимать столь дорогостоящее решение. Если вы смотрели только ЧМ-2018, то могли бы прийти к заключению, что колумбиец Хуан Куадрадо выглядел лучше, чем Лионель Месси . Контекст также имеет значение. Насер Шадли засверкал в матче против Бразилии, как часть превосходной бельгийской команды, которую он досконально знает. Однако он редко выглядел игроком мирового класса в матчах за «Тоттенхэм» или «Вест Бромвич».

Возможно, чемпионат мира может показать, на что способен игрок. Но этот факт не столь интересен. Что действительно имеет значение — это то, как футболист обычно проявляет себя каждую неделю на дистанции. Короткий турнир в особенных обстоятельствах не показывает этого. В 2010 году, после хорошего чемпионата мира для Асамоа Гьяна и сборной Ганы, «Сандерленд» раскошелился на рекордные для клуба 13 миллионов фунтов, чтобы купить игрока. Через год они позволили ему уехать в ОАЭ.

Гьян один из таких игроков — как Куадрадо, или Хамес Родригес , который был куплен «Реалом» после великолепного выступления на ЧМ-2014. Игроков, которые лучше играют за свои сборные, чем за клубы. Некоторые парни (хорошим примером может послужить румын Георги Хаджи) просто не настолько заинтересованы в ежедневной клубной рутине на высшем уровне.

Столь хороший игрок, как Аксель Витсель, почти полностью избежал этого. Он никогда не играл за большой клуб и в 27 лет отправился в Китай. При этом он всегда оставался ценным игроком для сборной Бельгии — «первым в списке игроков команды», как говорил экс-тренер «Красных дьяволов» Марк Вильмотс

Четыре года назад перед чемпионатом мира в Бразилии никто не планировал подписывать вратаря сборной Мексики Гильерме Очоа. Он как раз закончил чемпионат Франции на дне вместе с «Аяччо», а перед турниром слабо сыграл в контрольных матчах за Мексику. В опросах мексиканских СМИ респонденты голосовали за то, чтобы место в воротах на ЧМ занял Хосе Корона.

Однако Очоа выходил на поле и провел четыре великолепных матча, заработав себе жирный контракт с «Малагой», за которую почти не играл на протяжении двух лет. Позже он отправился в аренду в «Гранаду», в составе которой установил антирекорд Примеры, пропустив 82 гола (конечно, не все по его вине) и вновь был задвинут на второй план. Теперь он играет в Бельгии за «Стандарт». Очоа по-прежнему остается лучшим мексиканским голкипером, но теперь мы знаем его потолок в клубном футболе.

Конечно, покупка игрока после большого турнира может иметь смысл, если его результаты на протяжении продолжительного отрезка времени оправдывают это. Голкипер сборной Коста-Рики Кейлор Навас имел лучшее соотношение сэйвов к ударам на ЧМ-2014. Однако, возможно, более значимым было его крепкое выступление за скромный «Леванте» в сезоне, который предшествовал чемпионату мира — по его итогам у него был третий результат по проценту отраженных ударов в топ-5 европейских лиг.

Давайте сомнительно предположим, что «Реал» купил его за его игру в «Леванте». Какой бы ни была причина — трансфер оправдал себя.

Более странным является то, что выход Коста-Рики в четвертьфинал и поражение там лишь по пенальти, похоже, сделали всех игроков с костариканским паспортом более привлекательными на трансферном рынке. Согласно Transfer Matching System ФИФА, общая стоимость костариканских игроков выросла с 922 тысяч долларов в 2013 году до почти 10 миллионов в 2014-м.

Более разумными по итогам турнира выглядят трансферы, при которых клуб пытается действовать от противного — покупает игрока после того, как его цена в ходе турнира снизилась. После ЧМ-2014 «Барселона» заплатила «Ливерпулю» 65 миллионов фунтов за Луиса Суареса , которого дисквалифицировали за то, что он напомнил миру о своей привычке кусаться. Клуб мыслил, как знаменитый инвестор Уоррен Баффет — бойтесь, когда другие жадничают, и жадничайте, когда другие боятся.

Прошло еще четыре года, и турнир едва ли производит какой-то эффект на трансферный рынок. Конечно, игроки, которые преуспели в России — француз Бенжамен Павар , россиянин Александр Головин , мексиканец Ирвинг Лосано — популярны среди больших клубов. Но они, скорее всего, были бы столь же востребованы и без ЧМ.

«Бавария» сейчас охотится за Паваром не из-за его выступления на чемпионате мира, а из-за его великолепного сезона в Бундеслиге в составе «Штутгарта». Kicker сообщает, что клубы договорились обо всем еще после заключительного матча сезона, в котором «Штутгарт» обыграл «Баварию» со счетом 4:1.

Так как трансферное окно в Германии открывается только 1 июля, когда футболисты еще находятся на чемпионате мира и не думают о трансферах, клубу придется подождать до конца турнира, чтобы закрыть сделку. Но невероятный гол Павара в ворота сборной Аргентины — это определенно не та причина, по которой «Бавария» хочет его заполучить. Он будет играть за мюнхенцев (возможно, лишь с 2019-го) на его клубной позиции в центре обороны, но не в качестве правого защитника, как в сборной Франции.

Трансферы по итогам крупных турниров умирают, так как отделы скаутинга в топ-клубах становятся все более и более профессиональными. В клубах работают скауты, которые просматривают даже самые крошечные чемпионаты, а современные программы ежедневно выдают новые данные об игроках.

Аргентинский футбольный агент Горацио Патаниан поясняет, что клубы «заранее знают всю информацию об игроках и их способностях, навыках, слабостях, цене на рынке, статусе контракта». Некоторые трансферы по-прежнему будут провальными, но риск становится гораздо меньше. Клубы уже не подписывают игроков, отталкиваясь лишь от одного турнира, так же, как они больше не берут футболистов, которых заметили после хорошего матча против их команды.

Конечно, до сих пор остаются дилетанты. Богатые владельцы клубов из низших дивизионов, которые смотрят матчи ЧМ из VIP-ложи, замечают игрока и говорят: «Я хочу его подписать». «Но вам не удастся, он ведет переговоры с „Ювентусом“, — отвечает ему советник.

В этом и есть суть. Если вы обратили внимание на игрока на этом чемпионате мира, вы уже опоздали. Очень медленно, но футбол все же становится более рациональным.