Джордан Пикфорд: В детстве моим кумиром был Шмейхель

— Я знаю, что Питер Шилтон Гордон Бэнкс были великими вратарями своего поколения, но игра меняется и развивается. Иногда, конечно, ты оглядываешься назад и восхищаешься тем, что они делали, но я стараюсь смотреть на себя и быть собой.

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Когда я был ребенком, мне нравился Петер Шмейхель, также я следил за Джо Хартом . Но в детстве кумиром был, определенно, — приводит слова Пикфорда официальный сайт ФИФА.

Напомним, что сборная Англии в полуфинале чемпионата мира сыграет против команды Хорватии. Встреча состоится 11 июля в Москве и начнется в 21:00 по московскому времени.