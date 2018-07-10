Хорватия отстранила Вукоевича от работы на ЧМ-2018 после скандального видео

Помощник тренера и скаут сборной Хорватии Огнен Вукоевич отстранен от участия в чемпионате мира 2018 года по решению Хорватского футбольного союза, сообщает "Советский спорт"

Как отмечается на официальном сайте федерации, представители сборной Хорватии извинились перед российской стороной за поведение специалиста и защитника национальной команды Домагоя Виды.

После четвертьфинального матча чемпионата мира 2018 года между сборными Хорватии и России (3:2) Вида и Вукоевич записали видеообращение, в котором был лозунг «Слава Украине». Футболист получил за высказывание предупреждение от Международной федерации футбола (ФИФА).