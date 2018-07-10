Россия может подать заявку на проведенеие летней Олимпиады

Россия может подать заявку на право проведения летних Олимпийских игр. Об этом рассказал председатель оргкомитета «Россия‐2018» Аркадий Дворкович , сообщило ИА Nation News.

По его словам, теперь мировое общество убедилось в том, что Россия способна организовывать мероприятия на высшем уровне.

Дворкович между тем подчеркнул, что, однако, все страны-хозяйки Олимпиад и заявки уже расписаны — до 2028 года.

Как отметил Дворкович, теперь решение о возможной подаче заявки остается за российским президентом и правительством страны.