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Россия может подать заявку на проведенеие летней Олимпиады
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Россия может подать заявку на проведенеие летней Олимпиады 

360tv.ru 12 часов назад
Фото: 360tv.ru
Россия может подать заявку на право проведения летних Олимпийских игр. Об этом рассказал председатель оргкомитета «Россия‐2018» Аркадий Дворкович, сообщило ИА Nation News.
По его словам, теперь мировое общество убедилось в том, что Россия способна организовывать мероприятия на высшем уровне.
Дворкович между тем подчеркнул, что, однако, все страны-хозяйки Олимпиад и заявки уже расписаны — до 2028 года.
Как отметил Дворкович, теперь решение о возможной подаче заявки остается за российским президентом и правительством страны.
Ранее стало известно, что Памела Андерсон посетит полуфинал ЧМ‐2018.
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