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Марио Манджукич: Мы чувствуем ответственность перед всей страной, играем ради Хорватии
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Марио Манджукич: Мы чувствуем ответственность перед всей страной, играем ради Хорватии 

Советский спорт 11 часов назад
— Не могу сравнить полуфинал чемпионата мира с финалом Лиги чемпионов. Сборная и клуб — это разные вещи. Мы чувствуем ответственность перед всей страной, играем ради Хорватии.
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Возможно, у нас больше опытных игроков, чем у англичан, однако шансы 50 на 50. Мы никого не боимся, уважаем всех соперников, но концентрируемся на своей игре, — приводит слова Манджукича официальный сайт ФИФА.
Напомним, что встреча состоится 11 июля в Москве и начнется в 21:00 по московскому времени.
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