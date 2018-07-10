Либеральная активистка рассказала о попытке болеть за российскую сборную в Одессе

Одесса поразила и напугала либеральную активистку Светлану Шмелеву своей реакцией на матч России против Хорватии на чемпионате мира по футболу.

Шмелева рассказала в Facebook, что считала Одессу «дружелюбным городом», поэтому решила посмотреть матч «в общественном пространстве». Однако «половина кафе (на Дерибасовской!), имея экраны, решили показывать что-то другое». С трудом отыскав заведение, где решили показывать матч, Шмелева не ожидала, что «боление» станет настолько вызывающим жестом».

По ее словам, «атмосфера в кафе была странной изначально»: часть посетителей ожидаемо болела за сборную Хорватии, но «большинство просто молчало», изображая незаинтересованность. Кое-кто даже просто «ходил мимо», то и дело бросая взгляды на экран.

«То есть, очевидно, открыто можно было болеть только за Хорватию», — сообщила Шмелева.

Шмелева сообщила, что «никогда не вставала при исполнении гимна», но тогда у нее появилось желание встать.

«Люди смотрели на нас с интересом, и кажется, жалостью, как на сумасшедших», — рассказала она.

Шмелева подчеркнула, что в ее компании были дети, так что с прямой агрессией столкнуться не пришлось, но было очень «некомфортно».

«Между дополнительными таймами и пенальти мы бежали домой», — говорится в сообщении.

Шмелева сообщила, что проигрыш российской сборной огорчения не вызвал, «настолько показался достойным этот матч», но из-за «реакции Одессы накрыл страх» — «в субботний вечер в центре курортного города» не было радости, «просто молчание».

«Саша так громко болел за российскую сборную, что я правда подумала, сейчас придут наши соседи и нас кончат», — заявила Шмелева, добавив, что на утро «искала билеты домой, в сегодняшнюю свободную Москву», где «можно болеть за любую страну».

Украинский блогер и журналист Айдер Муждабаев в Facebook порадовался реакции Одессы на матч и заявил, что подобных Шмелевой «так и надо встречать», «а еще лучше — провожать сразу же, в их любимый свободный Мордор».