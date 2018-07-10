Нижегородец сбывал фальшивые деньги, чтобы сделать подарок своей девушке 

Арзамасский городской суд вынес приговор 25-летнему жителю Дивеевского района, который обвинялся в сбыте фальшивых денег.
Об этом корреспонденту агентства новостей Newsroom24 рассказала старший помощник Арзамасского городского прокурора Людмила Золотарева.
По данным следствия, мужчина, взяв у друга несколько поддельных денежных купюр номиналом пять тысяч рублей, приезжал в Арзамасский район, где совершал небольшие покупки и получал сдачу.
Спустя время его задержали и возбудили уголовное дело.
Задержанный рассказал, что пошел на преступление потому, что хотел сделать подарок своей девушке, но у него не было денег.
Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с испытательным сроком 2 года.
Напомним, фальшивые деньги сбывали в Нижнем Новгороде жители Анапы.
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