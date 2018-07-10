Французы устроят шествие к стадиону «Санкт-Петербург» перед полуфиналом ЧМ

Французские болельщики пройдут колонной к стадиону «Санкт-Петербург», сообщает пресс-служба городского комитета по внешним связям.

Шествие стартует в 19.00 от Дома болельщиков сборной Франции Casa Bleue на Крестовском острове. Тысячи футбольных фанатов пронесут к стадиону свои национальные флаги, чтобы поддержать команду перед началом важного матча.