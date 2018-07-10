Василий Уткин: Вида словно пукнул в приличном обществе 

Андрей Малосолов: Вида и Вукоевич пропитаны атмосферой русофобии
«Оказывается, лучший способ прослыть антиукраинским шовинистом — это назвать хорвата идиотом или другим словом, которое я не могу повторить в эфире. Во-первых, Виду так уже назвали Хорватская федерация футбола и ФИФА. Во-вторых, совершенно очевидно, что его на это спровоцировал Вукоевич.
Чего он такого сказал? Он будто пукнул в приличном обществе. Неуместно просто, вот и всё. В целом он нормальный парень, с поля вообще уходил с Игнашевичем в обнимку», — сказал Уткин в эфире "Эхо Москвы".