Василий Уткин: Вида словно пукнул в приличном обществе

Андрей Малосолов : Вида и Вукоевич пропитаны атмосферой русофобии

«Оказывается, лучший способ прослыть антиукраинским шовинистом — это назвать хорвата идиотом или другим словом, которое я не могу повторить в эфире. Во-первых, Виду так уже назвали Хорватская федерация футбола и ФИФА. Во-вторых, совершенно очевидно, что его на это спровоцировал Вукоевич.