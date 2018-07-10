Кредитки, шапки и аэрогриль: что оставляют забывчивые болельщики

Россияне считают главным претендентом на победу сборную Франции. Таковы результаты опроса ВЦИОМ . Сегодня команде предстоит сыграть в одной второй с Бельгией в Санкт-Петербурге. На трибунах за игрой своего бойфренда будет наблюдать Памела Андерсон , подруга защитника сборной Франции Адиля Рами . Вообще за результатами любимых футболистов фанаты смотрят лучше, чем за своими вещами, сообщает корреспондент «МИР 24» Андрей Михайлов

Родриго впервые приехал в Россию в надежде увидеть сборную Аргентины в финале чемпионата мира по футболу. Небесно-голубые досрочно уехали домой, а вот Родриго пришлось задержаться: он потерял свои вещи в метро. Добрые люди направили аргентинца в бюро находок Московского метрополитена.

«Нет, конечно, в Аргентине такое сложно представить, чтобы кто-то принес вещи в бюро находок. Скорее украдут и никому не скажут. Очень приятно, что мне помогли найти дорогие мне вещи», — говорит болельщик.

Чаще всего иностранные болельщики теряют голову от красоты московской подземки. За неполный месяц чемпионата мира фанаты оставили здесь самые необычные предметы.

«На данный момент мы нашли более 700 единиц. 400 из них мы уже вернули. Это и шапки-ушанки, и сомбреро, и матрешки. И даже аэрогриль», — говорит заместитель начальника метрополитена по работе с пассажирами Юлия Темникова

Негласный список самых забывчивых болельщиков возглавляют латиноамериканские фанаты. Транспорт, фан-зоны, хостелы — везде можно найти забытые или национальные головные уборы, или флаги.

«Команды, которые уверены в себе, оставляют флаги, потому что уверены, что он пригодится в финале. Когда уезжали ребята из Аргентины, они сделали подарок мне лично — майку Лионеля Месси », — говорит владелец хостела Владимир Безбородов.

Самыми беспечными болельщиками оказались журналисты из Уругвая. Отмечая выход национальной сборной в четвертьфинал, репортеры забыли рюкзак с оборудованием на 10 тысяч долларов. Сочинские полицейские меньше чем за сутки вернули пропажу.

«Мы очень довольны и очень удивлены, насколько быстро работает полиция. Мы не встречали такого у себя. Хотелось бы, чтобы наша полиция работала так же. У нас две радости — победа Уругвая и найденное оборудование. Наша работа напрямую от него зависит. Спасибо полиции Сочи», — говорит журналист Моар Власиссо Роберто Мануэль.

Кредитки, телефоны, планшеты и миграционные карты — вот неполный список того, что остается после болельщиков, когда матч заканчивается. Крис Эванс с друзьями путешествует за сборной Англии по турнирам уже более 20 лет. За все время ни одной потерянной вещи. Говорит, рецепт прост: на стадион и в бар нужно брать только телефон.

«Вообще мне сложно представить, что тут можно что-то потерять. Все стараются тебе помочь — полиция, волонтеры. Только откроешь карту, сразу спрашивают, чем помочь. Удивительно», — говорит болельщик.

Чтобы помочь туристам, потерявшим от чемпионата мира не только голову, но и ценности, бюро находок во многих городах в дни чемпионата работает вместе с транспортными компаниями и службами такси.

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