Войцех Ковалевски: Черчесов проделал отличную работу в «Легии»

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«Черчесов проделал отличную работу в «Легии». Он принял команду в ходе сезона, после серии неудач. И сумел выправить ситуацию, догнать и перегнать лидеров, заставить своих футболистов поверить в возможность успеха. Конечный результат в виде двух титулов видели все», — приводит слова Ковалевского газета «Известия»

Напомним, сборная России на домашнем чемпионате мира дошла до стадии четвертьфинала, где уступила команде Хорватии (2:2, 2-3 пен).

Турнир в России продлится до 15 июля.