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Мирабелли исключил возможность перехода Сусо в «Интер»
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Мирабелли исключил возможность перехода Сусо в «Интер» 

SPORT24.ru 4 часа назад
Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Сусо. В минувшем месяце появилась информация, что агент Сусо вел переговоры с «Интером».
"Ни один из агентов наших ведущих игроков не приходил к нам и не вел разговоров о возможности ухода из клуба. Сусо? У него в контракте есть пункт о выкупе иностранным клубом, но он всегда настаивал на том, что хочет остаться.
Надеюсь, так и произойдет, но в «Интер» он, конечно, не перейдет. Одно я могу пообещать точно: «Милан» не будет предлагать своих игроков направо и налево", — приводит слова Мирабелли Football Italia.
В завершившемся сезоне Сусо провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.
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