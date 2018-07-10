Мирабелли исключил возможность перехода Сусо в «Интер»

Спортивный директор «Милана» Массимилиано Мирабелли прокомментировал слухи о возможном уходе из команды полузащитника Сусо. В минувшем месяце появилась информация, что агент Сусо вел переговоры с «Интером».

"Ни один из агентов наших ведущих игроков не приходил к нам и не вел разговоров о возможности ухода из клуба. Сусо? У него в контракте есть пункт о выкупе иностранным клубом, но он всегда настаивал на том, что хочет остаться.

Надеюсь, так и произойдет, но в «Интер» он, конечно, не перейдет. Одно я могу пообещать точно: «Милан» не будет предлагать своих игроков направо и налево", — приводит слова Мирабелли Football Italia.

В завершившемся сезоне Сусо провел в чемпионате Италии 35 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 9 результативных передач.