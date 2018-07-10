Опрос: 82 процента аргентинцев хотят отставки Сампаоли

Портал Ole организовал опрос о будущем главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли . В нем приняли участие 100 тысяч человек. 82 процента респондентов высказались за то, чтобы 58-летний специалист покинул занимаемый пост.

Отметим, что контракт Сампаоли с Ассоциацией футбола Аргентины (AFA) рассчитан до лета 2022 года. В том случае, если он будет разорван досрочно, федерация выплатит ему неустойку в размере от 15 до 20 миллионов евро.

Ранее в южноамериканской прессе появлялся шорт-лист потенциальных сменщиков Сампаоли у руля «альбиселесте». В него вошли Хосеп Гвардьола ("Манчестер Сити"), Маурисио Покеттино ("Тоттенхэм"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Матиас Альмейда ("Гвадалахара"), Марсело Галлардо ("Ривер Плейт") и Рикардо Гарека (сборная Перу).

Напомним, сборная Аргентины вылетела с чемпионата мира-2018, проиграв Франции (3:4) в 1/8 финала. В группе «альбиселесте» заняли второе место в группе, сыграв вничью с Исландией (1:1), проиграв Хорватии (0:3) и победив Нигерию (2:1).

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