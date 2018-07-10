Французы и шведы «сделали» американцев, а сеть МегаФона поставила три новых рекорда

Матч Англия — Швеция оказался рекордным по доле абонентов МегаФона, собравшихся на «Самара-Арене», — 16,5 тыс. человек, то есть более 40% от общего числа зрителей. Во время игры, за два часа до нее и за час после они проговорили почти 130 тыс. минут — это на 20% больше, чем на матче Россия — Уругвай, который подарил сети оператора на мундиале предыдущий рекорд. Связь работала в штатном режиме, хотя интернет-трафик был рекордным: 2,2 Тб, из которых 1,9 пришлись на сеть 4G. Скорости доступа были стабильно высокими, но это уже привычно для абонентов оператора: порядка 90 Мбит/c при загрузке и 40 Мбит/с — при передаче данных.

Довольно неожиданным оказался результат активности иностранцев на «Самара-Арене». Ранее почти всегда первенство по объему скачанных данных принадлежало США. А 7 июля вперед вышли французы скачав 93% всего трафика зарубежных гостей. Не повезло американцам и в фан-зоне, где всех перекачали шведские болельщики — те, кто не попал на стадион, очень активно болели за своих и делились эмоциями в Сети. Старались не отстать и англичане, в итоге граждане США сумели занять по интернет-трафику на площади Куйбышева только третье место.

В целом же в фан-зоне погоду делали те, кто болел за Россию — она в тот день играла с Хорватией на московском стадионе «Лужники». Поэтому суммарный трафик фан-зоны оказался вполне «стадионным»: за время ее работы сеть МегаФона приняла почти 120 тыс. минут голосовых вызовов и передала 870 Гб интернет-трафика.