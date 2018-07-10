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Президент ФК «Урал»: организация матчей ЧМ в Екатеринбурге была одной из лучших в стране
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Президент ФК «Урал»: организация матчей ЧМ в Екатеринбурге была одной из лучших в стране 

ТАСС 3 часа назад
Фото: ТАСС
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. /ТАСС/. Организация четырех матчей группового этапа чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге была одной из лучших в стране. Такое мнение высказал в беседе с ТАСС президент футбольного клуба «Урал» Григорий Иванов.
На «Екатеринбург-Арене» прошли четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай — 0:1 (15 июня), Франция — Перу — 1:0 (21 июня), Япония — Сенегал — 2:2 (24 июня) и Мексика — Швеция — 0:3 (27 июня).
"Матчи в Екатеринбурге прошли очень хорошо, все они были интересными. Я был и на других стадионах, организация в Екатеринбурге была одной из самых лучших, если не лучшей. У нас все было прекрасно организовано — потоки болельщиков, выходы со стадиона, все было очень здорово, так что я считаю, что мы были одними из лучших", — сказал Иванов.
Реконструкция стадиона в Екатеринбурге началась в 2015 году и завершилась в конце декабря 2017 года. Первым тестовым матчем на арене стала встреча 24-го тура чемпионата России между «Уралом» и "Рубином" (1:1), которая прошла 1 апреля. Вместимость стадиона во время чемпионата мира составила 35 тыс. человек. После завершения турнира она будет снижена до 23 тыс. человек
Чемпионат мира по футболу проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
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