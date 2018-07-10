В Зауралье озеро Медвежье протестировали российские экстремалы

В эту субботу, 7 июля, Петуховский район принял второй этап XIV Всероссийского чемпионата экстремального спорта «Здоровый как Лось — 2018». О подготовке чемпионата ИА «Уральский меридиан» рассказывало ранее.

Берег озера Медвежье неподалеку от пресного домашнего озера села Новое Ильинское — одно из любимых мест для туристов. Собирается их с начала теплых дней и до поздней осени великое множество. Ежедневно примерно 3000 человек проводят здесь свое время в целях отдохнуть и оздоровиться. День 7 июля для всего палаточного городка начался необычно. С раннего утра звучала бодрящая музыка, у появившейся сцены суетились волонтеры, организаторы наводили последние штрихи предстоящему мероприятию.

Открывается праздник гимном Петуховского района и приветственным словом его главы Игоря Арзина:

— Мы рады видеть вас на нашей земле, богатой своей историей, своими достижениями и гордой людьми, на берегу этого уникального озера, жемчужины Зауралья! Спортсменам марафона желаю успехов, участвуя, вы уже победители!

Зрители могли не только наблюдать за состязаниями, чуть позже все желающие приняли участие в Фестивале грязи, ощутили на себе целебные свойства озера Медвежье. Сегодня оно прошло в виде анонса, Фестиваль грязи — наша региональная особенность, которую не могут предложить другие территории — участники чемпионата, но мы надеемся, здесь он станет традиционным. А для детей подготовлена специальная развлекательная программа/

Весь марафон состоял из десятикилометрового маршрута, проложенного в самом сердце озера Медвежье, по его островам, еще десять — скоростной маршрут по степи, всего 21 километр.

И вот по команде главного судьи соревнований Олега Белякова стартуют около 70 атлетов. Их поддерживают болельщики. До финиша нескоро, но им здесь скучать не дадут. Игры, конкурсы, фестиваль красок, караоке, дискотека, мастер-классы, торговля шашлыком и разными вкусностями, бесплатная каша с мясом и компот и много-много интересного! Тем более что за атлетов переживать не надо, на протяжении всей трассы марафона волонтеры на своих участках следят за ними, подают напитки и питательный изюм для поддержания энергии.

И вот голоса нескольких сотен человек, участников мероприятия, встречают первого финишера, им стал житель Шумихи Курганской области Артем Шахурин, он же громко и с гордостью говорит: «Я — курганец!». И правда это важно, ведь в марафоне участвуют представители Свердловской, Челябинской, Омской, Тюменской и нашей областей. Время победителя — 1 час, 15 минут! А вот и второй атлет пересекает финишную прямую, и вновь представитель Зауралья — Владимир Корсаков, инженер КМЗ. Третьим становится Михаил Полосухин , он из города Златоуст Челябинской области, победитель первого этапа XIV Всероссийского чемпионата экстремального спорта «Здоровый как Лось — 2018», проходивший в Уральских горах. Представитель категории «60 +» с гордостью говорит о себе: «Я лось, который борозды не портит!». Четвертым преодолевает дистанцию представитель Частоозерского района Константин Петров

Специальный маршрут приготовлен и для малышей, желающих пробежать его очень много, и все ребята — «лосята» получают от организаторов медали и призы Этот праздник собрал много гостей, отдыхающие стали невольными свидетелями замечательных событий, прибыли и почетные гости. Среди них начальник отдела охраны окружающей среды Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Курганской области Александр Зырянов.

— Проведение на озере Медвежье второго этапа XIV Всероссийского чемпионата экстремального спорта «Здоровый как Лось — 2018» является весьма значимым событием для Курганской области и Петуховского района, позволяющим привлечь внимание общественности к нашим природным достопримечательностям, красотам нашей природы, повысить интерес жителей России и ближнего зарубежья к тому природному богатству, которым мы владеем. — поделился мнением он своим мнением.

Глава района Игорь Арзин:

— Узнав, что этот этап пройдет именно на территории нашего района, решили сделать все возможное, чтобы все получилось достойно. — прокомментирован он — Чемпионат это то, о чем давно говорили, наш район должен использовать бренд озера Медвежье. Сегодняшнее мероприятие будет способствовать развитию туризма и событийного туризма, развитию спорта и легкой атлетики, в частности. Большое спасибо предпринимателям, которые откликнулись на просьбу и принял участие в организации. Это ООО «Аквакультура Зауралья», предприниматели С. Н. Кривоногов, П. А. Чагочкин, М. А. Брюхова, А. А. Ефименко, Г. В. Ефименко. Благодарю работников культуры, волонтеров, специалистов районной администрации, отдельно А. Л. Замяткина, заместителя главы по социальным вопросам, вся организация легла в основном на его плечи, сотрудников полиции, районной больницы, администрации Курортного и Новоильинского сельсоветов, всех, кто принял участие в организации и проведении мероприятия.

Закончился праздник спорта «Фестивалем грязи». В конкурсах принимали участие две команды «Солнышко» и «Дерзкие». Королем грязи признан Павел Рясной, королевой грязи Наталья Парахина.

В этом году фестиваль был, так сказать, «пробником», на следующий год он перерастет в большой открытый спортивно-оздоровительный праздник. Так что добро пожаловать на озеро Медвежье, добро пожаловать в Петуховский район!

Тест и фото — Татьяна Горохова