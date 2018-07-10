Коби Брайант о подписании Джеймса: «В следующем сезоне от „Лейкерс“ будут ждать больше побед»

Легенда «Лос-Анджелес Лейкерс» Коби Брайант заявил, что с приходом форварда Леброна Джеймса клуб сможет пробиться в плей-офф уже в следующем сезоне. Ранее 33-летний Джеймс подписал с клубом четырехлетний контракт. — Чувствовал, что Джеймс склоняется к переходу в «Лейкерс», но все меняется, когда приходит время принять окончательное решение, — цитирует официальный сайт клуба Брайанта. — Я очень рад за клуб, Роба Пелинку (генеральный менеджер. — Прим. СЭ"), Мэджика Джонсона (директор по баскетбольным операциям. — Прим. «СЭ»), Джини Басс (управляющий владелец. — Прим. «СЭ») и всех фанатов «Лейкерс». Это действительно большой день. В следующем сезоне от «Лейкерс» будут ждать больше побед. Раньше о постсезоне даже не говорили. Теперь выход в плей-офф — одна из целей. Все дело в ожиданиях. Они помогают изменить культуру. «Лейкерс» хорошо начали, они могут очень быстро добиться результата. Что касается приобретения другого звездного игрока, то мне кажется, с этим не нужно спешить. Сейчас в команде есть молодые баскетболисты, которые могут развиваться. Напомним, «Лейкерс» не выходили в плей-офф уже пять сезонов.