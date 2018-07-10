ФК «Урал» планирует заключить договор аренды «Екатеринбург-Арены»

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 июля. / ТАСС /. Футбольный клуб «Урал» может заключить договор аренды стадиона «Екатеринбург-Арена», где прошли четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу, с ФГУП «Спорт-Инжиниринг» после процедуры передачи стадиона обратно в собственность компании. Об этом сообщил ТАСС президент клуба Григорий Иванов.

"Сейчас ФИФА передаст стадион «Спорт-Инжиниринг», потом компания передаст его области, тогда будут разбираться. Матчи мы будем проводить на стадионе, со «Спорт-Инжиниринг», наверное, будем заключать какой-то арендный договор", — сказал Иванов.

Чемпионат мира по футболу проходит в 11 городах России с 14 июня по 15 июля. В Екатеринбурге прошли четыре матча группового этапа: Египет — Уругвай — 0:1 (15 июня), Франция — Перу — 1:0 (21 июня), Япония — Сенегал — 2:2 (24 июня) и Мексика — Швеция — 0:3 (27 июня).