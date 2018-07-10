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Нападающий «Авангарда» Вадим Щегольков сменил игровой номер
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Нападающий «Авангарда» Вадим Щегольков сменил игровой номер 

Чемпионат.com 3 часа назад
Нападающий «Авангарда» Вадим Щегольков сменил игровой номер, информирует официальный «твиттер» омского клуба.
«Небольшое объявление. Наш нападающий Вадим Щегольков поменял игровой номер: с 17 на 27. Пусть это не будет для вас неожиданностью», — сообщается на странице клуба в социальной сети.
24-летний нападающий пополнил состав «ястребов» по ходу минувшего сезона в результате обмена из «Сочи». За «леопардов» Щегольков забросил 5 шайб и сделал 4 голевые передачи в 26 матчах «регулярки»-2017/18. В 6 матчах регулярного сезона за «Авангард» Щегольков не отметился очками, а в плей-офф на лёд не выходил.
Ранее стало известно о выборе игровых номеров новичками «ястребов».
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