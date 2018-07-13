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«Адмирал» подписал братьев Стрельцовых
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«Адмирал» подписал братьев Стрельцовых 

Спорт-Экспресс 7 часов назад
«Адмирал» подписал контракты с нападающими Александром и Василием Стрельцовыми, сообщает пресс-служба КХЛ. Соглашения С 28-летними игроками рассчитаны на один сезон. Ранее оба выступали за «Ладу»​.
В прошлом сезоне Александр в 49 матчах набрал 7 (3+4) очков, а Василий — 2 (1+1) очка в 22 играх.
Кроме того, «Адмирал» заключил пробные контракты с голкиперами Егором Оселедецом, Владиславом Насоновым, защитниками Антоном Сизовым, Михаилом Патрикеевым, Тимуром Таратуниным, нападающим Денисом Ковалевым.
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